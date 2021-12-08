Kayseri Gençlik Merkezi Portekiz'de

Kayseri Gençlik Merkezi ve Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri The 'Documentary Theatre: words That Matter' Projesi için Portekiz'e gitti.

Birçok ülkeden katılan gençlerle ortak çalışmaların yürütüldüğü projeye Kayseri'den katılan gençler, projeye yaptıkları katkılarla ön plana çıkıyor. İki hafta Portekiz'de proje çalışmalarını sürdürecek olan gençlerimiz, proje çalışmalarından kalan vakitlerinde Portekiz şehir gezisine katılıyor. - KAYSERİ