Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yusuf Dikeç ile Gurur Duyduğunu Söyledi

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Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı, ekipman kullanmadan kendine has tarzıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile çok uzun yıllar çalıştığını ve kendisi ile gurur duyduğunu söyledi.

Final atışlarındaki görüntüsü ile bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen Milli Sporcu Yusuf Dikeç ile ilgili olarak Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Halen Yusuf Dikeç ile Kayseri Gençlik ve Sor İlMüdürlüğü'nün ortak çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kabakcı müsabakalarını zevkle takip ettiğini söyledi.

Konula ilgili olarak, il müdürlüğünün resmi sosyal medya sayfasında şu açıklamalara yer verildi:

"Havalı Tabanca Sporcusu Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarındaki başarısıyla dünya gündeminde. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabakcı'nın Kahramanmaraş İl Müdürlüğü döneminde yakın çalışmalar gerçekleştirdiği sporcumuz Yusuf Dikeç ile halen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzde ortak çalışmalarımız devam ediyor."

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da sporcu ile ilgili, "Gerçekten bugün bizlerin gurur günüdür. Öncelikle Yusuf Dikeç, kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Kendisi çok çalışkan azimli bir sporcu hal böyle olunca başarıda kaçınılmaz oluyor. Kahramanmaraş'ta İl Müdürlüğü yaptığım dönemde sıkça bir araya geldiğim, müsabakalarını keyifle izlediğim bir sporcuydu. Ekipman kullanmadan kendine has tarzıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında çok rahat bir şekilde gümüş madalyanın sahibi oldu. Tekrardan kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ