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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Zamantı Irmağı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Zamantı Irmağı'nda incelemelerde bulundu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ile birlikte kano çalışmaları yapılan Böke köyü Zamantı Irmağı'nda incelemelerde bulundu. Kabakcı, Zamantı Irmağı'nda yapılan çalışmalara destek vereceklerini ve kano branşını Tomarza ilçesinde hareketlendireceklerini açıkladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Zamantı Irmağı\'nda incelemelerde bulundu
30.01.2024 - 13:01,
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; kano çalışmaları yapılan Zamantı Irmağı'nda incelemelerde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ile birlikte Kano çalışmaları yapılan Böke köyü Zamantı Irmağı'nda incelemelerde bulundu. Kabakcı burada yaptığı açıklamada; "Zamantı Irmağı'nda yapılan çalışmalara edilecek. Kano branşı için Kaymakamımız Ali Buzkaya ile birlikte incelemelerde bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile valiliğimizin de destekleriyle kano branşını Tomarza ilçemizde hareketlendireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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