Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'ne antrenman salonu - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022 yılı yatırım planları çerçevesinde olan Güreş Eğitim Merkezi yanına ek antrenman salonunun temeli atılarak inşaatına başlanıldı.

Kayseri'nin adını zirveye taşıyan güreş branşında sporcuların antrenmanlarını daha iyi şartlarda yapabilmeleri amacı ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla ek antrenman salonu yapılıyor. İnşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vizyonu çerçevesinde ilimizde tesisleşme tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Güreş Eğitim Merkezimizin yanında yapımına başlanılan ek antrenman salonu inşaatını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşaatımızı en kısa sürede tamamlayıp sporcularımızın hizmetine açacağız" dedi. - KAYSERİ