Kayseri haberi: Tomarza'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Kayseri haberi: Tomarza'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı

12.10.2022 13:44
Kayseri haberi: Tomarza'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı

Kayseri haberlerine göre Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" başladı.

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" başladı.

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar devam edecek. Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'na kamu çalışanlarının, esnafların, mahallelilerin ve okulların katılmasının önü açılarak bugüne kadar onlarca başvuru alındı.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Tomarza Kaymakamlığı ile Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi arasında düzenlenen maçta Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lise rakibi Tomarza Kaymakamlığı 2-1 mağlup etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haberi: Tomarza'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika

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