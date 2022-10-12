Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar devam edecek. Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'na kamu çalışanlarının, esnafların, mahallelilerin ve okulların katılmasının önü açılarak bugüne kadar onlarca başvuru alındı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri haberi: Tomarza'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.