Kayseri haberi... Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika
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Kayseri haberi... Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

14.09.2022 12:24
Kayseri haberi... Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

Kayseri haberler: Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 16-17 Eylül tarihlerinde Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 16-17 Eylül tarihlerinde Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ilk kez Kayseri Valiliği ve Kocasinan Belediyesi'nin destekleriyle Yamula Barajı'nda yer alan Kuşçu Tesisleri'nde 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi günleri yapılacak. Kayseri Marina olarak da anılan Kuşçu sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Kayseri yarışları; OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Gençler Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Şampiyonanın yarış programı şu şekilde;

17 EYLÜL CUMARTESİ10: 00 Stock pro1 yarışı10: 30 Stock pro2 yarışı11: 00 Kadınlar kupası yarışı11: 30 Open yarışı12: 00 Drag yarışı12: 30 Gençler yarışı13: 00 Flyboard yarışı14: 00 Stock pro1 yarışı ve kupa töreni14: 30 Stock pro2 yarışı ve kupa töreni15: 00 Open yarışı ve kupa töreni15: 30 Flyboard yarışı final ve kupa töreni

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Kaynak: DHA

Türkiye, Kayseri, Eylül, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haberi... Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberi... Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika
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