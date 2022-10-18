Kayseri haberleri... Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Develigücü: 1 - Son Dakika
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Kayseri haberleri... Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Develigücü: 1

18.10.2022 08:42
Kayseri haberleri... Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Develigücü: 1

Gelen Kayseri haberlerine göre Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan goller vardı.

Stat: Hacılar Fevzi MErcan

Hakemler: Onuralp Enes Öz, Sevda Çayan, Alper Adıyaman 4.Hakem: Keman Çetinkaya

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız, İsmail Odabaşı, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp (Dk.88 Ali Avcı), İlkay Kartal, Tolgahan Alan, Bora Barlas, Mehmet Tatlı (Dk.88 Hüseyin Öz), Emre Özden (Dk.63 Süleyman Yasa)

Develigücü: Muhammet Utku, Berk Akdemir, Murat Atalık (Dk.46 Melikşah Aslan), Sait Ulucan, İlker Uçar, Meriç Gayretli, Resul Ekrem Turhan, Hakan Çıtak (Dk.60 Muhammet Kaya), Oğuzcan Coşkun (Dk.60 Alper Özköksal), Mehmet Şahin, İsmail Yalçınkaya (Dk.76 Selim Başev)

Goller: Tolga Yıldız Dk.90 (penaltıdan) (Hacılar Erciyesspor) Selim Başev Dk.80 (Develigücü) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Tolga Yıldız, Adıyaman, Hacılar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haberleri... Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Develigücü: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberleri... Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Develigücü: 1 - Son Dakika
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