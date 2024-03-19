Kayseri İkinci Amatör Küme\'de 4. Hafta Maçları Tamamlandı

Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta maçları oynandı. Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 4. haftasında toplam 13 karşılaşmada takımlar 68 kez gol sevinci yaşadı.

Haftanın en gollü karşılaşması Felahiye Stadı'nda oynanan ve 8-4 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlanan Büyük Toraman - Kayseri İdman Yurdu maçı oldu. Haftanın en farklı galibiyetini ise Akkışla Gençlikspor'u 8-0 mağlup eden Ambar Kızılırmakspor elde etti. Haftanın en az golünün atıldığı maçlar ise 1-0 sona eren Yeni Mahalle Yeni Ufuklar-Sanayi Esnafspor ve Develi Erciyesspor - Ömürspor maçları oldu. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 4. hafta maçları sonunda alınan skorlar şöyle:

A Grubu

Anayurt Final-Cırgalanspor: 2-0

Kalespor-Yeni Kıranardı: 6-0

Yavruaslan- Pınarbaşı Belediye: 3-1

Büyük Toraman-Kayseri İdmanYurdu: 8-4

B Grubu

Alsancakspor- Güneşli Gençlik: 0-4

Ambar Kızılırmak-Akkışla Gençlik: 8-0

Bayraktarspor-Y.B.Şafakspor: 5-1

Develi Erciyesspor-Ömürspor: 0-1

Y.Mahalle Y. Ufuklar-Sanayi Esnaf: 1-0

C Grubu

Kuşçumithatpaşa- Talas İdman Yurdu: 5-0

Yeşilspor-Yerköyspor: 5-2

Yeşilhisar Belediye-Kafkasspor: 4-0

Fevzi Çakmak-Sümerspor: 2-8 - KAYSERİ