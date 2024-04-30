Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme\'de 9. hafta maçları tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları sona erdi ve ligin ilk yarısı tamamlandı. A, B ve C gruplarında liderliklerini sürdüren takımlar belirlendi. İkinci yarı ise yarın başlayacak.

30.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:58
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Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları ile ligin ilk yarısı tamamlandı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 9. haftasında toplam 12 karşılaşmada takımlar 61 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Anayurt Finalspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor ligin ilk yarısını lider olarak tamamladılar. 9. haftasını geriden kalan 2. Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 9. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Büyük Toramanspor 0-2 Kalespor

Yavru Aslanspor 2 - 1 Kocasinangücü SK

Kayseri İdman Yurdu 2 - 5 Cırgalanspor

Y.B.Şafakspor 2 - 3 Sanayi Esnafspor

Güneşli Gençlikspor 1 - 7 Kayseri Ömürspor

Ambar Kızılırmakspor 3 - 1 Yeni Mahallespor

Bayraktarspor 2 - 5 Develi Erciyesspor

Alsancakspor 3 - 3 Akkışla Gençlikspor

Kayseri Kafkasspor 6 - 0 Talas İdman Yurdu

Yeşilhisar Belediyespor 0 - 4 Yeşilspor

Sümerspor 2 - 3 Yerköyspor

Fevzi Çakmakspor 3 - 1 Kayseri Demirspor

Pınarbaşı Belediyespor 3 - 0 Yeni Kıranardıspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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