Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları ile ligin ilk yarısı tamamlandı.
Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 9. haftasında toplam 12 karşılaşmada takımlar 61 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Anayurt Finalspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor ligin ilk yarısını lider olarak tamamladılar. 9. haftasını geriden kalan 2. Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 9. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
Büyük Toramanspor 0-2 Kalespor
Yavru Aslanspor 2 - 1 Kocasinangücü SK
Kayseri İdman Yurdu 2 - 5 Cırgalanspor
Y.B.Şafakspor 2 - 3 Sanayi Esnafspor
Güneşli Gençlikspor 1 - 7 Kayseri Ömürspor
Ambar Kızılırmakspor 3 - 1 Yeni Mahallespor
Bayraktarspor 2 - 5 Develi Erciyesspor
Alsancakspor 3 - 3 Akkışla Gençlikspor
Kayseri Kafkasspor 6 - 0 Talas İdman Yurdu
Yeşilhisar Belediyespor 0 - 4 Yeşilspor
Sümerspor 2 - 3 Yerköyspor
Fevzi Çakmakspor 3 - 1 Kayseri Demirspor
Pınarbaşı Belediyespor 3 - 0 Yeni Kıranardıspor (Hükmen) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri İkinci Amatör Küme'de 9. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?