Kayseri Kadın FK, deplasmanda 1207 Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanla döndü - Son Dakika
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Kayseri Kadın FK, deplasmanda 1207 Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanla döndü

Kayseri Kadın FK, deplasmanda 1207 Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanla döndü
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Kadınlar Süper Lig 2. hafta maçında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda 1207 Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri ekibi, Precious Uhu Obası'nın golüyle öne geçse de 80. dakikada Francesca Alin Lueya'nın golüne engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü; ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Antalya Zeytinköy 3 Nolu Saha

Hakemler: Umut Kılıç, Alper Bulut, Ahmet İmeci

1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü: Olivia Akyea Asiamah, Selin Sivrikaya, Helena Obeng, Rita Doku, Kiera Riley Laney, Sarah Yasongamo Makanda, (Francesca Alin Lueya dk.72), Fatma Kılınç, Myla Brynn Schneider, Chinatsu Kaıo, Beyza Emine Saruham

Kayseri Kadın Futbol Kulübü: Yağmur Karademir, Juliet Chika Emereole, Bahar Özen, Ayşe Demirci, (Precious Uhu Obası dk.46), (dk. Fatma Nur Şenses, Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, Kafayat Atoke Başhıru, Cynthia Criyomi Mega, (Marıam Abdulkabır dk.82), Laurie Ann Moıse, Ayowunmi Mama Omosuyı

Goller: Francesca Alin Lueya (dk.80) (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Precious Uhu Obası (dk.63) (Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Kadın FK, deplasmanda 1207 Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kadın FK, deplasmanda 1207 Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanla döndü - Son Dakika
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