Kayseri Kadın FK evinde Amed Sportif'e 3-0 yenilip ligde ilk mağlubiyetini aldı
Suwen Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, evinde Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Ersin Öztürk, Sinem Özpınar
Kayseri Kadın FK: Rıta Akarekor, Marlene Essimi Ewoudou, Bahar Özen, (Ayşe Demirci dk.46), Fatmanur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea, Aliwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, (Ayowunmı Mama Omosuyi dk.68), Kafayat Atoke Başhıru, (Elvin Kılınç dk.78), Cynthia Criyomi Mega, Laurie Ann Moıse, Ayşegül Aydın, (Arefe Yaren Çankaya dk.89)
Amed Sportif Faaliyetler: Florentina Kolgeci, Marija Ilic, Sema Polat, Meryem Sevent, Vına Crnoja, (Melike Dinçel dk.80), Yolande Gnammi, Nazlı Örnek, (Buket Karadağ dk.71), Marıane Ines Maague, (Beyza Semercioğlu dk.71), Büşra Becerikli, (Betına Frere dk.65),Sara Vranic, (Rabiya Karagül dk.80), Gwladys Tatiana Ewodo Ekogo
Goller: Gwladys Tatiana Ewodo Ekogo (dk.17), Yolande Gnammi (dk.33 ve 63), (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Kafayat Atoke Başhıru (Kayseri Kadın FK), Nazlı Örnek (Amed Sportif Faaliyetler)
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