Kayseri Kadın FK\'nın Yeni Antrenörü: Enes Karakaya

Kayseri Kadın FK takımının yeni antrenörü Enes Karakaya oldu.

Türkiye Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK; 2026-2027 sezonu için Antrenör Enes Karakaya ile anlaştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, UEFA A Lisansına sahip, başarılı genç antrenör Enes Karakaya ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Daha önce Kayserispor A Takımı'nda ve altyapısında önemli görevlerde bulunan ve genç oyuncuların gelişimine yaptığı katkılarla dikkat çeken hocamızın, bilgi birikimi ve tecrübesiyle kulübümüze önemli değer katacağına inanıyoruz. Kayseri Kadın Futbolu ailesi olarak, hocamız Enes Karakaya'ya hoş geldin diyor; birlikte başarılı, mücadeleci ve unutulmaz bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hoş geldin Enes Karakaya" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ