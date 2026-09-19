Kayseri Kadın FK, Yüksekovaspor ile son dakika golüyle 1-1 berabere kaldı

Kayseri Kadın FK, Yüksekovaspor ile son dakika golüyle 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Yüksekovaspor ile Karademir Grup Kayseri Kadın FK 1-1 berabere kaldı. Yüksekovaspor 71. dakikada Princella Adubea ile öne geçti; Kayseri ekibi son dakikalarda Hembafan Roseline Ayatsea'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yüksekovaspor ile Karademir Grup Kayseri Kadın FK 1-1 berabere kaldı.
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda rakip kalede daha etkili olan Yüksekovaspor, karşılaşmanın 71. dakikasında Princella Adubea'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik golü için Yüksekovaspor kalesine yüklenen Kayseri ekibi, aradığı golü son dakikalarda Hembafan Roseline Ayatsea ile buldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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