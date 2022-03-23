Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1 - Son Dakika
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1

23.03.2022 15:41
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1

STAT: Sümer StadıHAKEMLER: Rıza Öztürk, Tolga Selvi, Kadir Çelikbaş (4.Hakem: Hakan Çam)KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Melike Çalışkan, Canset Yiğit (Dk.86 Elif Hamit), Aysun Moradova, Alina Nahmadova, Saniye Aslano, Şeyma Yücel (Dk.69 İlayda Karakaya), Pınar Çeri, Sona Rahimova, Yağmur Fatmanur (Dk.

STAT: Sümer Stadı

HAKEMLER: Rıza Öztürk, Tolga Selvi, Kadir Çelikbaş (4.Hakem: Hakan Çam)KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Melike Çalışkan, Canset Yiğit (Dk.86 Elif Hamit), Aysun Moradova, Alina Nahmadova, Saniye Aslano, Şeyma Yücel (Dk.69 İlayda Karakaya), Pınar Çeri, Sona Rahimova, Yağmur Fatmanur (Dk.86 Gülbahar Yıldız), Rabia Behlül (Dk.69 İrem Karaday), Mualla Karanfil (Dk.84 Gülşen Uygur)DUDULLU SPOR KULÜBÜ: Zerda Taşçı, Zeynep Okumuş, Samira Ghashies, Suhdenur Arpacı, Dilan Erkul, Defnesu Aldemir (Dk.72 Kimiya Noori), Dilara Yılmaz (Dk.89 Doğa Selen), Tuana Yılmaz (Dk.90+2 Kübra Altıntaş), Tuana Naz, Berivan Akyüz (Dk.72 Hümeyra Şanver), Ece TütüncüGOL:  Dk.82 Tuana Naz (Dudullu Spor Kulübü))SARI KART: Canset Yiğit, Pınar Çeri, İlayda Karakaya (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Tuana Yılmaz, Dilara Yılmaz, Defnesu Aldemir (Dudullu Spor Kulübü)Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda 7'nci hafta oynanması gereken ancak hava koşulu nedeniyle ertelenen müsabakada Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Dudullu Spor Kulübü'ne 1-0'lık sonuçla mağlup oldu.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1
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Rıza Öztürk, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Dudullu Spor Kulübü: 0-1 - Son Dakika
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