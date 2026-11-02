Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Haymana Spor'u 2-1 yenip üçüncü galibiyetini aldı - Son Dakika
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Haymana Spor'u 2-1 yenip üçüncü galibiyetini aldı

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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Haymana Spor\'u 2-1 yenip üçüncü galibiyetini aldı
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig'in 9. haftasında Haymana Spor Kulübü'nü sahasında 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla sezonun üçüncü galibiyetini alırken 9. hafta sonunda 8 maçta 12 puana ulaştı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 9. haftasında dün sahasında oynadığı maçta Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda 8 karşılaşmaya çıkan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Sarı-kırmızılılar Sultanbeyli Gücü SK, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş, Haymana Spor Kulübünü yenerken, 1207 Antalya Kadın FK, Yüksekova Spor Kulübü, Ünye Kadın FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar Amed Sportif Faaliyetleri ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Kaynak: İHA
KayseriFutbolSporSon Dakika

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