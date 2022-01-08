STAT: Sümer 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Cemal Emre Gömeç, Hatice Yıldırım, Çiğdem Varan, 4'üncü Emine Nur KayaKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, Gülanbar (Dk. 46 Lamia), Aysun, Saniye, Elmas, Şehriban, Mine, Sona, Gülsüm (Dk.79 Pınar), Rabia Behlül (Dk. 46 Şeyma) Dk.85 Gizem)İLKADIM BELEDİYE: Hilal (Dk.29 Zeynep Efşanur), Gülçin, Nehir, Arzu, Ece, Havanur, Güleser, Gamze, Zeliha, Ebru, Ayşenur (Dk.54 Berranur)GOLLER: Dk.26 Gülanbar ve Dk.43 Gülsüm (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Dk.67 Ebru (İlkadım Belediye)SARI KARTLAR: Ece, Nehir (İlkadım Belediye)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü sezonun 4'üncü haftasında konuk ettiği İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1 - Son Dakika Spor