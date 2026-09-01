Kayseri Kadın Futbolu\'nda Omosuyi\'nin İlk Golü

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı oyuncusu Ayowunmi Mama Omosuyi ilk golünü attı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ayowunmi Mama Omosuyi ilk maçında ilk golünü şık bir şekilde attı. Sultanbeyli Gücü Spor Kulübü karşısında sahaya 11'de çıkan ve doksan dakika sahada kalan Nijeryalı orta saha oyuncusu başarılı oyununu 78. dakika attığı şık golle süsledi.

Attığı gol sonrası takım arkadaşları ile büyük sevinç yaşayan Ayowunmi Mama Omosuyi maç sonu ise tebrikleri tek tek kabul etti.