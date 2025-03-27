Kayseri Minik Kızlar Voleybol İl Birinciliği Tamamlandı

2024-2025 Sezonu Kayseri Okul Sporları Minik Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları final maçları ile tamamlandı. Final maçları sonunda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan 2024 -2025 Sezonu Kayseri Okul Sporları Minik Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Son gün oynanan final maçlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Kayseri Okul Sporları Minik Kızlar İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren okullara kupa ve ödülleri verildi.

Yapılan ödül töreni sonrasında takımlar birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajları verdi. - KAYSERİ