Kayseri\'nin altın kızı Balkan Şampiyonu oldu

Edirne'de 10-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası- Avrasya Kupası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Mira Özaktı, pudao kadet kategorisinde BalkanŞampiyonu oldu.

15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek temasıyla gerçekleşen 8. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası-Avrasya Kupası'nda mücadele eden Mira Özaktı, tüm rakiplerini tek tek geçerek BalkanŞampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç büyük başarıda emeği geçen antrenör Çiğdem Kiraz Şahin'i ve şampiyon sporcu Mira Özaktı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ