Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası heyecanı Kayseri'de yaşanacak - Son Dakika
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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası heyecanı Kayseri'de yaşanacak

15.09.2022 13:41
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası heyecanı Kayseri'de yaşanacak

Kayseri'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 2 gün sürecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın basın toplantısı düzenlendi.

Kayseri'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 2 gün sürecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın basın toplantısı düzenlendi.

Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde bir kafede gerçekleştirilen basın toplantısında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke hazır bulundu.

Kendilerine bir Anadolu şehrinde bu organizasyonu yapma imkanı verenlere teşekkür eden Akülke, Yamula Barajı'nda yapılacak Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nda yaklaşık 35 sporcunun mücadele edeceğini dile getirdi.

Akülke, Türkiye Su Jeti Şampiyonası'nın ilk ayağının geçtiğimiz aylarda Bodrum'da yapıldığını hatırlatarak, "Yarışmalar 7 kategoriden oluşuyor. Bunların en önemlisi, akrobasi gösterisi olan flyboard da Türkiye Su Jeti Şampiyonası'nın içinde yapılacak ve ikinci ayağını gerçekleştireceğiz. Su jetinde 25'e yakın sporcumuz yarışacak. Flyboard da ise 10'a yakın sporcumuz yarışacak. Son 10 yıldır spor turizmi çerçevesinde organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Spor turizminin dünyada ve Türkiye'de ne kadar önemli, Anadolu şehirlerinin kalkınmasına ve tanıtılmasına katkısı ne kadar büyük görüyoruz." diye konuştu.

Yarışların yarın antrenman ile sıralama turuyla başlayacağını dile getiren Akülke, 17 Eylül'de ise ilk ve ikinci turların koşulacağını, akşam da Manuş Baba konseri olacağını aktardı.

Vali Çiçek: "Bir yerden başlamamız lazım"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin hafta sonu güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını, herkesi etkinliğe davet ettiklerini söyledi.

Bu tür sporların dünyada büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Çiçek, "Bizim bir iç denizimiz var. Vatandaş buranın ağaçlık olmamasından şikayet ediyor. Aslında çok ciddi bir ağaç dikimi yapılmış fakat biraz arka taraflarda olduğu için belki görünmesi zor. Biz ekim ayında Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilk etapta 10 milyon ağaç dikeceğiz. Aslında 20 milyonla başlamamız lazım. Tamamen o bölgeyi ağaçlandırıp, oraya su sporları merkezimizi inşa edeceğiz. Düzenlenecek flayboard ve su jeti yarışmaları da milat olacak. Bazı eksiklerimiz olduğunun farkındayız ama bir yerden başlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Organizasyona çok sayıda kişinin geleceğini vurgulayan Çiçek, Türkiye'nin milli sporcularının, motor sporları sporcuları ve şampiyonlarının kentte olacağını dile getirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Yamula Barajı'ndaki su ürünlerinin Türkiye ihracatında birinci sırada yer aldığını, var olan potansiyeli su sporlarında da kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

Şampiyona dışında bölgeyi kano, kürek, yelken gibi sporların da merkezi yapmak istediklerini aktaran Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Bir kayıkhane inşa edilerek su sporlarının zenginleştirilmesi, büyütülmesi noktasında nasipse yarın protokol imzalayacağız. Valiliğimiz ile belediyemizin iş birliğiyle burada bir kayıkhane yapılıp, su sporlarının zenginleşmesinin temelleri atılmış olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz kano, yelken branşlarında çocukların yetiştirebilmesiyle ilgili çalışmalara başladı. Bölgenin ağaçlandırılması noktasında da çalışmalar başladı. Yamula Barajı, bu bölgenin, şehrin sosyal hayatının canlanabilmesi, kişilerin, ailelerin geldikleri zaman keyifli vakit geçirebilmeleri için önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla inşallah son derece renkli bir yer haline getirilecek."

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Kaynak: AA

Yamula Barajı, Kayseri, Türkiye, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası heyecanı Kayseri'de yaşanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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