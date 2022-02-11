Üye Girişi
Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı

11.02.2022 11:27
Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı

13-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli takımıyla Türkiye adına mücadele verecek Kayserili Muaythai sporcuları hazırlıklarını tamamladı.

13-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli takımıyla Türkiye adına mücadele verecek Kayserili Muaythai sporcuları hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonada milli takımda Kayseri'den Teknik Asbaşkan Halil Demir, Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, Milli takım Antrenörleri Yücel Haspolat ve Nazım Yorulmaz görev alacak. Kayseri Muaythai İlTemsilcisi FatihKaan Ulu şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Kayseri Muaythai camiası spor ailesi içerisinde birlik ve beraberlik noktasında örnek bir ekiptir. Başarımızın sırrı da budur. Ekibimiz teknik donanım bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Avrupa Şampiyonası'nda ekibimize başarılar diliyorum. Allah güçlerini arttırsın. Sporcularımızın yetişmesinde emek veren katkı sağlayan Kayseri Muaythai Hocalarımız Göksel Cingöz, Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Talip Şenolmuş, Yaşar Cuma Kılıç, Kevser Bilgin, Fatih Gencebay, İbrahim Mortaş, Şakir Kaymaz, Yaşar Kurt, Nurten Kurt, Menderes Koyuncu, Bilal Atille ve Adem Karakaş hocalarımıza, çocuklarımıza adil yönetimleri ile il hakem kurulumuzun Başkanı Hüseyin Gazi Sönmez, Ahmet Devedaşı başta olmak üzere bütün hakem kadromuzda katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kayseri'den milli takımda yer alacak sporcular ise şu şekilde:

Minik Erkekler: 34 kg Ömer Haspolat

Yıldız Erkekler: 44 kg Ahmet Akay Dalkıran

Alt Genç Erkekler: 48 kg Utku Mete Yağcı, +81 kg Murat Avcı

Üst Genç Erkekler: 75 kg Cankat Uslu

Üst Genç Bayanlar: 51 kg Büşra Haspolat

Büyük Elit Erkek: 60 kg Sercan Koç, 75 kg Ali Batmaz

Büyük Elit Bayan: 71 kg Mensure Karadayı

U23 Erkekler: 57 kg Emre Batuhan Yılmaz, 60 kg Emre Aydoğdu, 67 kg Fatihcan Güncü, 86 kg Hasan Çetin

U23 Bayanlar: 54 kg Ezgi Keleş - KAYSERİ

Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Kayseri, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement