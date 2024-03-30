Kayseri'nin önemli futbol hakemlerinden Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı.
Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Alim Kandemir, düdüğünü astı. 2006 yılında başladığı futbol hakemliği hayatında sayısız maçlara çıkan ve Türkiye 3. Lig, Türkiye 2. Lig, Türkiye 1. Lig ile Türkiye Kupası gibi önemli organizasyonlarda düdük çalan Kayseri'deki önemli amatör maçlarda da görev üstlenen Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı.
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aldığı kararı kamuoyu ile paylaşan Alim Kandemir, bundan sonraki süreçte bilgi ve birikimlerini genç hakemlere aktarmak adına çaba sarf edeceğini duyurdu. - KAYSERİ
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
Bursaspor Kulübü yönetim kurulu imzalı açıklamada, tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olduklarını ve bu tarafsızlık ilkesini sürdüreceklerini belirtti. Kulübün maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ettiği açıklamada, yapılan yardımların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 5. sıradaki yerini korurken, Fenerbahçe ise averajla 3. sıraya geriledi.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları, Antalya'da sona erdi. Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 golf kulübünden 23 sporcu mücadele etti. Turnuva sonunda erkeklerde İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, kadınlarda ise Sude Bay birinci oldu. Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip etti. 6. ayak müsabakaları ise 19-21 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde kalan 7 maçta iyi sonuçlar almak istediklerini belirtti. Bodrum FK'lı futbolcu Celal Dumanlı ise Manisa maçını kazanarak play-off'taki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.
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