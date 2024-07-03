Kayseri Ömürspor İkinci Amatör Küme'yi Namağlup Şampiyon Tamamladı - Son Dakika
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Kayseri Ömürspor İkinci Amatör Küme'yi Namağlup Şampiyon Tamamladı

Kayseri Ömürspor İkinci Amatör Küme\'yi Namağlup Şampiyon Tamamladı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de mücadele eden 28 takım arasında sadece Kayseri Ömürspor mağlubiyet yüzü görmedi ve ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı. B Grubu'nda mücadele eden Ömürspor, çıktığı 18 maçta 16 galibiyet alarak rakip filelere 70 gol gönderirken, kalesinde sadece 15 gol gördü. Ömürspor, Birinci Amatör Küme'ye yükselmek için Play-Off karşılaşması oynayacak.

03.07.2024 11:50
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Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar ile tamamlanan Kayseri İkinci Amatör Küme'de mücadele eden 28 takım arasında bir tek Kayseri Ömürspor mağlubiyet yüzü görmedi ve ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Kayseri İkinci Amatör Küme bu sezon 3 ayrı grupta 28 takımın katılımı ile oynandı.Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı ligde gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 6 takım Play-Off oynama hakkı elde etti. Ligin en dikkat çekici takımı ise B Grubu'nu namağlup şampiyon tamamlayan Kayseri Ömürspor oldu. Mücadele ettiği B Grubu'nda çıktığı 18 maçta 16 galibiyet alan ekip iki kez ise sahadan beraberlik ile ayrıldı. Yenilgi yüzü görmeyensarı-siyahlılar rakip filelere 70 gol gönderirken, kalesinde sadece 15 gol gördü.

Ömürspor Antrenörü Eser Şengil, zorlu bir grupta yenilgi yüzü görmeden grubu tamamlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Şengil, "Kulübümüz ilk resmi sezonunda mücadele ettiği ligi namağlup tamamladı. Başta Kulüpbaşkanımız olmak üzere, yönetim, teknik ekip ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Ömürspor, Birinci AmatörKüme'ye yükselebilmek için Pazar günü A Grubu'nun ikincisi Yavruaslanspor ile Play-Off karşılaşması oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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