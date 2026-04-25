Kayseri protokolünde galibiyet sevinci

25.04.2026 22:26  Güncelleme: 22:30
Süper Lig'in 31. haftasında evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor'da 3 puan sevinci yaşanırken maçın ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek; "Şehir; birlik ve beraberlik içerisinde hafta içinden bu yana kenetlenmiş durumda" dedi.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, ligin 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonu stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Takımımızı motive edecek, birliği ve beraberliği sağlayacak, suçlu arama yerine önümüze bakarak başarıya nasıl imza atarızın gayreti içerisinde olmamız gerektiğini paylaşıyorum. Kayseri bizim değerimiz, Kayserispor ayrı bir markamız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda da Kayseri'mizin birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde yoluna devam edeceğine inanıyorum" dedi.

"Başka Kayseri yok"

Galibiyetten dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Gökmen Çiçek ise; "4 yıldır Kayseri'de hizmet etmeye çalışıyorum. Bildiğim şu; başka Kayseri yok. Biz ne olursa olsun; kötüye de gitsek, iyiye de gitsek bizim Kayseri'yi desteklemekten başka şansımız yok. Bugün taraftarlar, anneler, ablalar, büyükler, küçükler herkes tadı doldurdu ve maçın son dakikasına kadar Kayseri'ye olan sevdasını haykırdılar. Şehir; birlik ve beraberlik içerisinde hafta içinden bu yana kenetlenmiş durumda. Çünkü bizim başka gidecek bir şehrimiz, başka yaşayacak bir Kayseri yok. Bize bugün bu sevinci yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Kayserispor'un ligde kalması için yönetim kurulu başkanımızın, büyükşehir belediye başkanımızın verdiği büyük bir mücadele var. Kayserispor'u çok seviyoruz. Mutluyuz, darısı önümüzdeki haftaya. Önümüzdeki hafta tüm Kayserilileri stada davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayserispor, Rizespor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Advertisement
