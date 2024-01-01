 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kaldı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Maçta goller Mustafa Çavuş ve Emrah Kaplangiray tarafından atılırken, Sarız Anadoluspor'un gollerini Ömer Öztürk ve Mahmut Enes Öztürk kaydetti. Sindelhöyük Yıldızspor'dan Mustafa Sümer ve Necati Güler ise kırmızı kart gördü.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu\'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kaldı
01.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:23
Abone Ol

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Ahmet Çıtak, Mehmet Temizyürek

Sindelhöyük Yıldızspor: Raşit Yılmaz, Enes Seyis, İsa Erdem Uzun, Necati Güler, Önder Şen, (Mustafa Sümer dk. 46), Hasan Çetin, Emrah Kaplangiray, Selim Kılıç, Koray Aktaş, Ömer Avan, Mehmet Çavuş

Sarız Anadoluspor: Metin Sarı, Bayram Çiçek, Ahmet Furkan Bayram, Engin Temir, Harun Gültekin, Erdem Demir, Yusuf Öztürk, M. Enes Öztürk, Gazi Öztürk, Ömer Öztürk, Yunus Emre Akkaya

Goller: Mustafa Çavuş (dk. 42), Emrah Kaplangiray (dk. 90+3) (Sindelhöyük Yıldızspor), Ömer Öztürk (dk. 49), Mahmut Enes Öztürk (dk. 85) (Sarız Anadoluspor)

Kırmızı kartlar: Mustafa Sümer (dk. 90+4), Necati Güler (dk. 90+4) (Sindelhöyük Yıldızspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri Şeker, Necati Güler, Sindelhöyük, Sarız, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:08:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement