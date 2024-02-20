Kayseri Şeker 1. Amatör Küme\'de 3 Takım Süper Amatör Küme\'ye Yükseldi

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A, B ve C Grupları'nda heyecan tamamlanırken, 3 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takım da Play-Off'ta belli olacak.
2023-2024 futbol sezonunda Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda 35 puanla Amaratspor, B Grubu'nda 37 puanla Özvatan Belediyespor ve C Grubu'nda 39 puanla Tomarza Belediyespor, Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. Amaratspor, Özvatan Belediyespor ve Tomarza Belediyespor 2024-2025 futbol sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. 27 takımın 3 grupta kıyasıya mücadele ettiği 1. Amatör Küme'de normal sezonun ardından gözler Play-Off ve Play-Out karşılaşmalarına çevrildi. Çıkacak ve düşecek son takımlar oynanacak olan Play-Off ile Play-Out karşılaşmalarının ardından belli olacak.
9 takım küme düştü
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen takımlar da belli oldu. A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Yahyalı Gençlerbirliği, B Grubu'nda Kayseri Göktürkspor, Kayseri Yavuzspor, Bünyan Belediyespor ve C Grubu'nda ise Talas Denizspor, Yeni Esenspor ve Develispor lige veda eden takımlar oldu. Küme düşen 9 takım gelecek sezon 2. Amatör Küme'de mücadele edecek.
1. Amatör Küme'nin son haftasında alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Simya Koleji 1-5 Sarız Anadoluspor
İncesu 1925 Spor 0-2 Buğdaylıspor
Yahyalı Gençlerbirliği 4-6 Sindelhöyük Yıldızspor
Kılıçaslan Yıldızspor 1-4 Amaratspor
Özvatan Belediyespor 5-0 Palasspor
G.O.Paşaspor 2-0 Cuma Uluçay Talasspor
Bünyan Belediyespor 1-2 Yeni Erciyesspor
Gültepespor 7-3 Erciyesgücü FK
Sindelhöyükspor 0-1 Talas Denizspor
Yeni Esenspor 0-3 Talas Anayurtspor (Hükmen)
Kayseri Yavuzspor 0-3 Güneşspor (Hükmen)
Develispor 0-3 Tomarza Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ
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