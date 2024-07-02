Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Final Grubu Takımları Belli Oldu

Spor

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek Play-Off final grubuna yükselen 6 takım belli oldu.

Kayseri Şeker 2.Amatör Küme A, B ve C Grubu'nda ilk iki sırayı alan ekipler belli oldu. 2. Amatör Küme A Grubu'nda Kalespor, Yavru Aslanspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor, Ambar Kızılırmakspor ve C Grubu'nda ise Yeşilhisar Belediyespor ile Yeşilspor Play-Off finaline kalan takımlar oldular.

Böylece 6 Play-Off takımı belli oldu. A Grubu birincisi Kalespor ile C Grubu ikincisi Yeşilspor, B Grubu birincisi Kayseri Ömürspor ile A Grubu ikincisi Yavru Aslanspor ve C Grubu birincisi Yeşilhisar Belediyespor ile B Grubu ikincisi Ambar Kızılırmakspor takımları karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ