Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Final Grubu Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Final Grubu Takımları Belli Oldu

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Final Grubu Takımları Belli Oldu

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek Play-Off final grubuna yükselen 6 takım belli oldu. A, B ve C Grubu'nda ilk iki sırayı alan takımlar arasında mücadele edecek.

02.07.2024 08:41  Güncelleme: 08:43
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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek Play-Off final grubuna yükselen 6 takım belli oldu.

Kayseri Şeker 2.Amatör Küme A, B ve C Grubu'nda ilk iki sırayı alan ekipler belli oldu. 2. Amatör Küme A Grubu'nda Kalespor, Yavru Aslanspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor, Ambar Kızılırmakspor ve C Grubu'nda ise Yeşilhisar Belediyespor ile Yeşilspor Play-Off finaline kalan takımlar oldular.

Böylece 6 Play-Off takımı belli oldu. A Grubu birincisi Kalespor ile C Grubu ikincisi Yeşilspor, B Grubu birincisi Kayseri Ömürspor ile A Grubu ikincisi Yavru Aslanspor ve C Grubu birincisi Yeşilhisar Belediyespor ile B Grubu ikincisi Ambar Kızılırmakspor takımları karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Final Grubu Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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