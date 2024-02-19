Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 3 şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Spor

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 3 şampiyon belli oldu

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme\'de 3 şampiyon belli oldu

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunda Amaratspor, Özvatan Belediyespor ve Tomarza Belediyespor şampiyon oldu ve Süper Amatör Küme'ye yükselmeye hak kazandı.

19.02.2024 08:53  Güncelleme: 08:57
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Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunda 3 şampiyon belli oldu.

Normal sezon tamamlanırken gruplarında şampiyonluk ipini göğüsleyen 3 takımdan Amaratspor, Özvatan Belediyespor ve Tomarza Belediyespor gelecek sezon Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkı kazandı. 1. Amatör Küme'de normal sezon hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlanırken 3 takım şampiyonluk ipini göğüsledi. A Grubu'nda Amaratspor, B Grubunda Özvatan Belediyespor ve C Grubu'nda Tomarza Belediyespor mutlu sona ulaşan takımlar oldular.

3 ekip gelecek sezon Süper Amatör Küme'de mücadele etmeye hak kazanırken, takımların şampiyonluk kutlamalarında ise renkli görüntüler oluştu. Süper Amatör Küme'ye çıkan son takım ise Play-Off maçlarının ardından belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 3 şampiyon belli oldu - Son Dakika
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