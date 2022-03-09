Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı

09.03.2022 12:34
Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı

7-13 Mart tarihleri arasında, Bulgaristan'ın Flibe şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli takım mayosuyla minderi rakiplerine dar eden Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcularından Emre Mutlu, altın madalya kazandı.

7-13 Mart tarihleri arasında, Bulgaristan'ın Flibe şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli takım mayosuyla minderi rakiplerine dar eden Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcularından Emre Mutlu, altın madalya kazandı.

Türkiye U 23 Güreş Milli Takımı'nda 55 Kg'da mindere çıkan Kayseri Şeker Güreş Kulübü sporcularından Emre Mutlu, büyük gurur yaşattı. Bulgaristan'ın Flibe şehrinde 7-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda, Güreş Milli Takımı'nda mindere çıkan Kayseri Şeker Güreş Kulübü sporcularından Emre Mutlu, çeyrek finalde Alman rakibi Steven Ecker'i 9 - 0, yarı finalde Moldovalı rakibi Artiom Deleanu'yu 11-7 ve finalde ise Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov'u 12-6'lık skorla yenerek altın madalya kazandı. Bulgaristan'da Ayyıldızlı Bayrağımızı göndere çektirip, istiklal marşımızı okutan güreşçimiz Emre Mutlu başta Kayseri Şeker Ailesi olmak üzere, ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, güreşçimiz Emre Mutlu'yu telefonla arayarak tebrik etti.

Öte yandan bugünde Kayseri Şeker Spor Kulübü'nün, milli takımda 72 kg'da mücadele eden bir diğer sporcusu, Abdullah Toprak da, bu akşam final müsabakasında Gürcistanlı rakibi Giorgi Chkhıkvadze ile altın madalya için mindere çıkacak. - KAYSERİ

Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı
Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı

YORUMLAR
500
Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Kayseri Şeker, Bulgaristan, Emre Mutlu, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında!
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement