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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor antrenör Erkan Demirel ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, 2024-2025 sezonunda takımı tecrübeli antrenör Erkan Demirel'e emanet etti. Son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü'nde görev yapan antrenör Erkan Demirel, yeni sezonda Kayseri Şekerspor ile anlaştı. Kayseri Şekerspor Kulüp Müdürü Emin Gök ile bir araya gelen antrenör Erkan Demirel yapılan son görüşmenin ardından her konuda anlaşma sağlandı. Antrenör Erkan Demirel ile anlaşmanın ardından yeşil-beyazlılar iç ve dış transfer için düğmeye bastı. Yeni sezonda genç ve ses getirecek bir takım oluşturmayı planlayan Kayseri Şekerspor ilerleyen günlerde transferlerini tek tek açıklaması bekleniyor. - KAYSERİ