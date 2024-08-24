Spor

Kayseri Şekerspor; dış transferde 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2024 - 2025 sezonu öncesi yeni bir yapılanmaya giden yeşil beyazlılar, hem teknik heyet hem de takım kadrosunda değişiklikler yaptı. Yeni sezonda takımı tecrübeli Antrenör Erkan Demirel'e emanet eden Kayseri Şekerspor iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil beyazlılar dış transferde geçen sezon Develigücü SK'da forma giyen Turgut Yetük, Hacılar Erciyesspor'da forma giyen Hasan Emre Göltaş ve Keçiborlu Belediyespor'da forma giyen kaleci Sadettin Karaman'ı renklerine bağladı. Yaptığı 3 takviye ile kadrosunu güçlendiren Kayseri Şekerspor'da dış transferde çalışmalar devam ediyor. - KAYSERİ