Kayseri Şekerspor, Erkan Demirel ile Devam Ediyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de bulunan Kayseri Şekerspor, yeni sezonda Teknik Direktör Erkan Demirel ile yola devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor 2025-2026 sezonu öncesi kolları sıvadı. Yeşil-beyazlılar ilk olarak geçen sezon takımın başına getirilen Teknik Direktör Erkan Demirel ile yeni sezonda da devam kararı aldı. Teknik Direktör Erkan Demirel ve kaleci antrenörü Bülent Aygün ile yola devam edecek olan Kayseri Şekerspor iç ve dış transferde de kadrosuna önemli isimleri katıyor.

Yeni sezonda zirveye oynayan bir ekip oluşturmak isteyen yeşil-beyazlılar iddialı gidişatını sürdürüyor. - KAYSERİ