Kayseri Şekerspor\'u 3-2\'lik Sorgun galibiyetine Eren Torbalı taşıdı

Kayseri Şekerspor'un başarılı forveti Eren Torbalı, Sorgun Belediyespor maçında galibiyeti getiren isim oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 4. haftasında deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Yozgat'ta oynanan zorlu doksan dakikaya yedek olarak başlayan Eren Torbalı, ikinci yarının 57. dakikasında Ziyahan Erbaşı'nın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra takımı adına hücumda etkili olan başarılı olan Eren Torbalı, 90. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirirken 90+3. dakikada attığı golle ise takımına galibiyeti getirdi. Attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan Eren Torbalı maç sonu tebrikleri tek tek kabul etti.

Bu sezon yeşil-beyazlı forma ile ilk gollerini kaydeden Eren Torbalı, bundan sonraki maçlarda formaya göz koydu.