Kayseri Spor Kulübü\'nden Kutay Tek, Okçuluk Türkiye İkincisi Oldu

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Kutay Tek; 30 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması'nda, Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisi'nde Türkiye ikincisi oldu.

30 Mayıs'ta Antalya'da başlayan Okçuluk 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışmaları devam ediyor. Yarın sona erecek yarışmalar öncesinde Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda yer alan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü okçusu Kutay Tek, Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi en iyi şekilde temsil eden Kutay Tek'i ve onu yetiştiren antrenörü Emre Çömez'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ