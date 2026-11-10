Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri Malatya\'dan 18 madalyayla ayrıldı

Malatya'da düzenlenen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, U-14 kategorisinde takım şampiyonu, U-17 kategorisinde ise takım ikincisi oldu. Kayserili sporcular organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı.

Malatya'da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları önemli başarılara imza attı. Minderde mücadele eden Kayserili güreşçiler, hem takım hem de bireysel kategorilerde elde ettikleri derecelerle Kayseri'nin gururu oldu. Organizasyonda U-14 kategorisinde takım halinde şampiyonluğa ulaşan Kayseri ekibi, U-17 kategorisinde ise takım ikinciliğini elde etti. Bireysel müsabakalarda da başarılı sonuçlar alan sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 13 bronz madalya kazanarak toplamda 18 madalyaya ulaştı.

U14'te 11 madalya

U14 kategorisinde 35 kiloda Durancan, 60 kiloda Yasin Taşgın altın madalya kazandı. 38 kiloda Ömer Akmeşe gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hamza Berat Arslan, 41 kiloda Burak Uzun, 44 kiloda Bilal Hanelçi, 47 kiloda Tuhanan Mehmet Zengin, 51 kiloda Ahmet Efe Bulut ve Yusuf Taha Alkan, 73 kiloda Kağan Şanlı bronz madalya elde etti. 85 kiloda ise Bertan Recep Ecevit gümüş madalya kazandı.

U17'de 7 madalya

U17 kategorisinde 75 kiloda Mert Berke Söyler altın madalya kazanırken, 55 kiloda Muhammed Enes Yiğit ve Mustafa Acun, 65 kiloda Ahmet Kerem İspir, 71 kiloda Eren Kahraman, 92 kiloda Ali Göktaş ve 110 kiloda Furkan Ekici bronz madalya elde etti.

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının Malatya'da elde ettiği başarılar takdir toplarken, sporcuları ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.