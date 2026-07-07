Kayseri Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Başarı Elde Etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yetenek Taraması sporcuları; Türkiye Şampiyonalarında önemli başarılara imza attı. Mert Baltacı U-14 Türkiye Şampiyonu olurken, Elanaz Erdem ise U-16 Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Yetenek Taraması Programı kapsamında yetişen sporcular, Türkiye Şampiyonaları'nda elde ettikleri derecelerle gurur yaşattı. Kütahya'da düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Mert Baltacı, sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Eskişehir'de gerçekleştirilen U-16 Türkiye Şampiyonası'nda ise Elanaz Erdem, başarılı mücadelesiyle Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; sporcuların bu önemli başarılarında emeği bulunan antrenör Sezer Şarvan'ı ve sporcuları tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - KAYSERİ