Kayseri Sporcusu Rize'de Dağ Bisikleti Kupası'ndan Üç Bronz Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Kayseri Sporcusu Rize'de Dağ Bisikleti Kupası'ndan Üç Bronz Madalya ile Döndü

Kayseri Sporcusu Rize\'de Dağ Bisikleti Kupası\'ndan Üç Bronz Madalya ile Döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Rize'de düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nda Genç Kadınlar, U17 ve U15 kategorilerinde 3 bronz madalya kazandı.

24.09.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Rize'de yapılan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nda 3 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Rize Dağ Bisiklet Kupası MTB CUP XCO/C1yarışları 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu önemli yarışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisikletçileri farklı kategorilerde 3 bronz madalya elde etti. Genç Kadınlar Kategorisinde Ayça Erdoğan, U17 Erkekler kategorisinde Habib Pınar ve U15 Erkekler kategorisinde Aybars Tuncel üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Sporcusu Rize'de Dağ Bisikleti Kupası'ndan Üç Bronz Madalya ile Döndü - Son Dakika

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