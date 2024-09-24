Kayseri Sporcusu Rize\'de Dağ Bisikleti Kupası\'ndan Üç Bronz Madalya ile Döndü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Rize'de yapılan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nda 3 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Rize Dağ Bisiklet Kupası MTB CUP XCO/C1yarışları 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu önemli yarışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisikletçileri farklı kategorilerde 3 bronz madalya elde etti. Genç Kadınlar Kategorisinde Ayça Erdoğan, U17 Erkekler kategorisinde Habib Pınar ve U15 Erkekler kategorisinde Aybars Tuncel üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ