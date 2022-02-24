Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta

24.02.2022 12:16
Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda 15. hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile Esentepespor karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda 15. hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile Esentepespor karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, 72. dakikada Mükremin Bayrak'ın attığı golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Caner Kalem xx, Abdulkadir Keğin xx

Kayseri Yolspor: Ali Birol xxx, Abdullah Gürbüz xx, Fatih xx, Said Emre Gündoğan xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Can Okumuş xx, Yasin Tarım xx (Hüseyin Aksoy Dk.85 ?), Mükremin Bayrak xxx, Kaan Melül xx, Mehmet Ali Öncü xx (İhsan Yasıt Dk.75 x), Uğurcan Canbolat x (Yunus Güneri Dk.13 x)

Esentepespor: Numan Öztürk x, Erdem Demir x, (Yunus Öztürk Dk.13 x), Muhammed Gazi Öztürk xx, Canberk Yalçın xx, Adem Yönel xx, Ömer Öztürk x, Tahsin Erarslan x (Mustafa Yıldırım Dk.79 x), Muhammed Enes Öztürk xx, Ahmet Köksal xx, Hüseyin Can Uçar x, Bayram Kılıç x

Gol: Mükremin Bayrak (dk.72) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

YORUMLAR
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Abdullah Gürbüz, Hüseyin Aksoy, Ahmet Ulu, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta - Son Dakika


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