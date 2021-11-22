Kayseri Süper Amatör küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Tomarza Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Tomarza ekibi elde etti.

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