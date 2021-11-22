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Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme

22.11.2021 11:40
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 4. haftasında Erciyes Esen Makinaspor, Buğdaylıspor'u 10-2'lik skorla mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 4. haftasında Erciyes Esen Makinaspor, Buğdaylıspor'u 10-2'lik skorla mağlup etti. Kürşat Yurdagül'ün 4 gol attığı maçta, Mevlüt Metin ile Muhammed Aktan da 2'şer gol attı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Erol Eroğlu xx, Yaşar Özçetin xx, Selahattin Ak xx

Buğdaylıspor: Alpaslan Ötüken x, Mehmet Dikmen x, Mahmut Alan x, Ahmet Polat x, Serhat Özdemir x, İbrahim Çalış x, Mustafa Bartu x, Kahraman Eyüp Alan x, Ahmet Arsoy x, Aşkın Okur x, Yusuf Kılıçlı x

Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan xxx (İmdat dk. 70 xx), İbrahim Bingöl xxx (Uğur Özdemir dk. 55 xx), Aziz Çağlar Şahin xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Tatık Türker Mutlu xx (Bahtiyar Ekici dk. 37 xx), Muhammed Aktan xxx, Selim Yağmur xxx, Ramazan Durdu xxx, Mevlüt Metin xxx (Okan Uçar dk. 64 xx), Harun Çetin xxx, Kürşat Yurdagül xxx

Goller: Ahmet Arsoy (Dk.64), İbrahim Çalış (Dk.86) (Buğdaylıspor) Aziz Çağlar Şahin (Dk.7), Mevlüt Metin (Dk.15 ve 18), Kürşat Yurdagül (Dk.33, 49, 56 ve 75), Muhammed Aktan (Dk.60 ve 80), Harun Çetin (Dk.78) (Erciyes Esen Makinaspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme

Mehmet Dikmen, Erciyes, Kayseri, Ötüken, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika Spor


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