Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

09.03.2022 17:51
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri Gençlerbirliği Menduh Çökük'ün frikikten attığı golle 1-0 kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kayseri Gençlerbirliği: Burak Karataş xx, Yunus Emre Şahin xx, Sedat Kurt xx, Tahircan Çeçen xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Oğuzhan Aydın xx, Menduh Çökük x, Hüseyin xx, Samed Aydın xx, Berat Aydemir xx, Yunus Emre Mert xx

Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Taş xx, Abdulkadir Söyler xx, Yiğit Yılmaz xx, Mehmet Yıldız xx, Halil Yönlü xx, Murat Kıraç xx, Turan Samet Bozkurt xx (Dk.75 Mehmet Kıraç x), Berkay Arı xx (Dk.46 Batuhan Bozkurt x), Emirhan Yıldırım xx, Buğrahan Duğan x (Dk.39 Mustafa Bulut x), Mücahit Mehmet Karaer xx (Dk.60 Talha Özyürek x)

Gol: Menduh Çökük dk.12 (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

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Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 5-Kocasinan Ülküspor: 1 Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 5-Kocasinan Ülküspor: 1 Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

Gençlerbirliği, Kocasinan, Bozkurt, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika


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