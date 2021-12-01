Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 6.hafta maç programı belli oldu.

5. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Bu hafta Süper Amatör Küme'de oynanacak olan 10 karşılaşmanın tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. Hafta maç programı şu şekilde;

05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 1 Nolu Saha

12.00 Esentepespor-Kayseri Yolspor

14.00 Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor

05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 2 Nolu Saha

12.00 Buğdaylıspor- Erciyes Reşadiye Gençlik

14.00 Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Esen Makina

05 Aralık 2021 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

14.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yavuzspor

05 Aralık 2021 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

12.00 Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor

05 Aralık 2021 Pazar Organize Sanayi Stadı

14.00 OSB Atletikspor- Amarat Gençlikspor

05 Aralık 2021 Pazar BAşakpınar Stadı

14.00 Başakpınar Belediyespor-Gültepespor

05 Aralık 2021 Pazar Develi İlçe Stadı

13.00 Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK

05 Aralık 2021 Pazar Hacılar Stadı

14.00 Hacılar Erciyesspor- Özvatan Gençlikspor - KAYSERİ