Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 6.hafta maç programı belli oldu.
5. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Bu hafta Süper Amatör Küme'de oynanacak olan 10 karşılaşmanın tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. Hafta maç programı şu şekilde;
05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 1 Nolu Saha
12.00 Esentepespor-Kayseri Yolspor
14.00 Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor
05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 2 Nolu Saha
12.00 Buğdaylıspor- Erciyes Reşadiye Gençlik
14.00 Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Esen Makina
05 Aralık 2021 Pazar Vali Muammer Güler Stadı
14.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yavuzspor
05 Aralık 2021 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
12.00 Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor
05 Aralık 2021 Pazar Organize Sanayi Stadı
14.00 OSB Atletikspor- Amarat Gençlikspor
05 Aralık 2021 Pazar BAşakpınar Stadı
14.00 Başakpınar Belediyespor-Gültepespor
05 Aralık 2021 Pazar Develi İlçe Stadı
13.00 Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK
05 Aralık 2021 Pazar Hacılar Stadı
14.00 Hacılar Erciyesspor- Özvatan Gençlikspor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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