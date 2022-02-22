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Kayseri Süper Amatör Küme'de 14.hafta tamamlandı - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme'de 14.hafta tamamlandı

22.02.2022 08:03
Kayseri Süper Amatör Küme'de 14.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 14. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 48 gol atıldı.

Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 14.haftada en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı Kayserigücü-Buğdaylıspor maçı oldu. Kayseri Şekerspor'un da rakibini 8 golle geçtiği haftada 2 maç da berabere bitti.

Süper Amatör Küme 14. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor-Gültepespor 4-4

K.Şimşekspor-Erciyes Reşadiye Gençlik 1-1

Kayseri Şekerspor-Sanayi Esnafspor 8-0

Kayserigücü-Buğdaylıspor 5-4

Tomarza Belediyespor-Erciyes Esen Makina 1-5

Kayseri Yolspor-Kayseri Gençlerbirliği 2-1

Kocasinan Ülküspor- Başakpınar Belediyespor 4-1

Talas Anayurtspor- Amarat Gençlikspor 2-0

OSB Atletikspor- Özvatan Gençlikspor 3-2

Esentepespor-Kayseri Yavuzspor 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme'de 14.hafta tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de 14.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor


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