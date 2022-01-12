Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 16 Ocak'ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 26 Aralık tarihlerinde oynanan 9.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 10.Haftanın maç programı şöyle:
Sanayi Esnafspor- Özvatan Gençlikspor
Talas Anayurtspor- OSB Atletikspor
Kayseri Yolspor- Erciyes Esen Makina
Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Reşadiye Gençlik
Kayseri Yavuzspor-Kayserigücü
Kocasinan Ülküspor-Gültepespor
Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor
Kayseri Şekerspor- Hacılar Erciyesspor
Başakpınar Belediyespor- Amarat Gençlikspor
Esentepespor- Tomarza Belediyespor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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