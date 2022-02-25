Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 Özvatan Gençlikspor: 0 - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 Özvatan Gençlikspor: 0

25.02.2022 15:00
Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 Özvatan Gençlikspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ikinci sırada yer alan Hacılar Erciyesspor, Özvatan Gençlikspor'u her iki yarıda attığı goller ile 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ikinci sırada yer alan Hacılar Erciyesspor, Özvatan Gençlikspor'u her iki yarıda attığı goller ile 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Hakan Çam xx, Yusuf Uğurlu xx

Hacılar Erciyesspor: Ebubekir Kara xx, Ebubekir Baydilli xx, Ali Avcı xx, Hüseyin Öz xx, Kasım Alıcı xx, (Burak Türkmen x dk.72) Murat Mağara xx, Samet Kaan Karaca xx, (Okan Yenidünya x dk.68), Süleyman Yasa xx, Tolgahan Alan xx, (Mehmet Tatlı xx dk.70), Yunus Öztürk xx, Yusuf Karaboğa xx

Özvatan Gençlikspor: İsmail Atalay x, Erhan Karakaya x, Kadir Aktaş x, Okan Çetiner x, Mehmet Akif Toy x, Resul Kahriman x, Erman Çilsal x, Mustafa Ekinci x, Emre Özcan x, Ali Rıza Sancak x, Ahmet Uluhan Karabacak x

Goller: Samet Kaan Karaca dk.20, Hüseyin Öz dk.25, Murat Mağara dk. 65 (pen), Mehmet Tatlı dk.80 (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

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Hüseyin Öz, Kayseri, Türkmen, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 Özvatan Gençlikspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 Özvatan Gençlikspor: 0 - Son Dakika
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