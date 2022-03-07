Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 OSB Atletikspor: 2 - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 OSB Atletikspor: 2

07.03.2022 11:47
Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 OSB Atletikspor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından OSB Atletikspor, Kocasinan Ülküspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından OSB Atletikspor, Kocasinan Ülküspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kocasinan Ülküspor ile OSB Atletikspor karşılaştı. Vali Muammer Güler stadında oynanan maçta 2 gol atıldı. Rakibi Kocasinan Ülküspor ağlarına 2 gol bırakan OSB Atletikspor 3 puanın sahibi oldu. OSB Atletikspor'un gollerine Erman Deveci ve Ahmet Kürşat Kılıç imza attı.

Bu sonuçla OSB Atletikspor son hafta maçı öncesinde puanını 28'e çıkararak 3. sırada yer aldı. Kocasinan Ülküspor ise bu yenilgi neticesinde 25 puanda kaldı. - KAYSERİ

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Kocasinan, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 OSB Atletikspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 OSB Atletikspor: 2 - Son Dakika
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