Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu.

2023-2024 sezonunda 19 takımlı 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme'de sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu. Birbirinden önemli ve keyifli müsabakaların oynandığı Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Yemlihaspor, Kocasinan Ülküspor, Sarıoğlan Belediyespor B Grubunda ise Altındağ Akkışlaspor, Sosun Birlikspor ve Belsinspor takımları normal sezonda veda eden takımlar oldu. Dün oynanan Kayseri Yolspor ile İsmail Okumuş FK maçı ile birlikte küme düşen 7. takım da belli oldu. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında İsmail Okumuş FK rakibi Kayseri Yolspor'a 7-6 üstünlüğü ile biten maç sonrasında Kayseri Yolspor son düşen takım oldu.

Lige veda eden 7 takım gelecek sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ