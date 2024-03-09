Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu.
2023-2024 sezonunda 19 takımlı 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme'de sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu. Birbirinden önemli ve keyifli müsabakaların oynandığı Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Yemlihaspor, Kocasinan Ülküspor, Sarıoğlan Belediyespor B Grubunda ise Altındağ Akkışlaspor, Sosun Birlikspor ve Belsinspor takımları normal sezonda veda eden takımlar oldu. Dün oynanan Kayseri Yolspor ile İsmail Okumuş FK maçı ile birlikte küme düşen 7. takım da belli oldu. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında İsmail Okumuş FK rakibi Kayseri Yolspor'a 7-6 üstünlüğü ile biten maç sonrasında Kayseri Yolspor son düşen takım oldu.
Lige veda eden 7 takım gelecek sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Gaziantep'e özel bir uçakla gidecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Manaj'ın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı. Uğur Çiftçi'nin şutu ise az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
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