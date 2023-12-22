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Kayseri TOHM Sporcuları Türkiye Rekoru Kırdı

Kayseri TOHM sporcuları, Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 4x200 metre serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7:15.42 derecesiyle yeni bir Türkiye rekoru kırdılar.

Kayseri TOHM Sporcuları Türkiye Rekoru Kırdı
22.12.2023 - 13:13,
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Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışan Kayseri TOHM sporcuları, 4x200 metre serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7: 15.42 dereceleri ile Türkiye rekoru kırdılar.

Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışanKayserili yüzücüler, elde ettikleri başarı ile dikkat çekti. Kayseri TOHM Yüzme sporcuları Ahmet Burak Işık ve Muhammed Yusuf Özden, Türkiye Kısa Kulvar şampiyonasında 4x200m serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7: 15.42 dereceleriyle 17/18 yaş yeni Türkiye rekorunun sahipleri oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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