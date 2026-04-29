Kayseri U15 Liginde şampiyonlar belli oldu

Kayseri U15 Liginde 2025-2026 sezonu tamamlandı.

Kayseri U15 Liginde 2025-2026 sezonu hafta sonu oynanan Play-Off final maçları ile sona erdi. 44 takımın katılımı ile oynanan U15 Liginde Kayseri Şekerspor ve Sungur Futbol Kulübü Kayseri Şampiyonu oldu. Play-Off final maçlarında Kayseri Şekerspor, Talas Belediyespor'u 4-1 yenerken Sungur Futbol Kulübü ise penaltılarla Kocasinan Belediyespor'u 5-4 yenerek mağlup ederek mutlu sonra ulaştılar.

Şampiyon olan Kayseri Şekerspor ve Sungur Futbol Kulübü, Kayseri'yi U15 Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler. - KAYSERİ