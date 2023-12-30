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Kayseri Voleybol Kulübü'nün 14 yaşındaki oyuncusu Minel Nefin Özen, U-18 Mili Takım aday kampına davet edildi - Son Dakika
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Kayseri Voleybol Kulübü'nün 14 yaşındaki oyuncusu Minel Nefin Özen, U-18 Mili Takım aday kampına davet edildi

18 Yaş altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na hazırlanan U-18 Milli Voleybol takımı için Ankara'da kamp yapılacak. Kayseri Voleybol Kulübü'nün 14 yaşındaki sporcusu Minel Nefin Özen de milli takım kampına davet edildi.

Kayseri Voleybol Kulübü\'nün 14 yaşındaki oyuncusu Minel Nefin Özen, U-18 Mili Takım aday kampına davet edildi
30.12.2023 - 11:34,
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Kayseri Voleybol Kulübü'nün 14 yaşındaki oyuncusu Minel Nefin Özen, U-18 Mili Takım aday kampına davet edildi.

18 Yaş altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 17-21 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Şampiyonaya hazırlanacak olan U-18 Milli Voleybol takımı Ankara'da kamp yapacak. Kamp içinKayseri Voleybol Kulübü'nün 14 yaşındaki sporcusu Minel Nefin Özen de milli takım kampına davet edildi.

Kulübe gelen resmi yazıyı paylaşan Kulüp Antrenörü Seher Şahin, "14 yaşındaki Alt yapı sporcumuz Minel Nefin, U 18 Mili takım aday kampına davet edildi. Sporcumuz 17-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak olan 18 yaş altı kızlar Avrupa şampiyonasına hazırlık amacıyla; 3-15 Ocak tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan, Aday milli takım kampına davet edildi.. Küçük yaşına rağmen gösterdiği performans ile göz dolduran Sporcumuzu tebrik eder kamp sürecinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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